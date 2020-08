Fenerbaçhe, Muriqi è il testimonial per la presentazione delle nuove maglie - VD

Vedat Muriqi è diventato l'indiziato numero uno per rinforzare l'attacco biancoceleste e nelle ultime ore pare che la trattativa abbia subìto un'accelerata. Il Fenerbaçhe però, squadra proprietaria del suo cartellino, ha presentato le maglie per la prossima stagione utilizzando il kosovaro come unico testimonial. Il video in questione era stato preparato prima che l'affare con la Lazio decollasse e, nonostante questo, è stato pubblicato. Una scelta che comunque non cambia le carte in tavola, con il giocatore pronto ad accasarsi a Roma che ha indossato per la prima e, forse, l'ultima volta la nuova divisa.

