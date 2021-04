Ferguson e il 7-1 alla Roma: “Che sinfonia. La reazione di Spalletti…”

Lo storico allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, è tornato a parlare della vittoria per 7-1 contro la Roma del 10 aprile del 2007. Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sottolineato come, nel corso di quella splendida serata, ogni giocatore seppe "proporre la musica migliore, e tutti insieme composero una sinfonia sublime". Un risultato netto e un rendimento da vera big, che fece crescere in Ferguson l'orgoglio di allenare il Manchester. Poi, un retroscena sull'interesse del club inglese nei confronti di Totti: "Ci piaceva, ma quando manifestammo il nostro interesse, apparve chiaro che non voleva lasciare Roma". Infine, l'ex United ha parlato del momento condiviso con Luciano Spalletti una volta arrivato il triplice fischio del match: "Accettò nonostante il risultato e l'eliminazione, mi fece piacere. Non si tirò indietro, da vero uomo di sport".

