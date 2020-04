Ferri: "Il campionato va cancellato. Mi spiace per Lazio e Juventus..."

Continua a creare polemiche il futuro dell'attuale stagione di Serie A. C'è chi vorrebbe riprenderla il primo possibile, o almeno, appena ci saranno le condizioni necessarie. Altri, invece, preferirebbero trovare altre soluzioni per evitare di tornare in campo a breve. Riccardo Ferri, storico ex difensore dell'Inter, si è espresso sull'argomento. Per lui, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la stagione andrebbe cancellata, così come tutte le competizioni europee, come se non si fossero mai disputate: "Mi spiace per la Lazio, per la Juventus, per il Benevento in B ma qui i colori non contano. Quando ho visto il presidente dell'UEFA tentennare sulla chiusura delle competizioni ho provato un senso di schifo e ribrezzo".

