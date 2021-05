Festa Inter, Azzolina polemica: “Al ristorante solo in 4. Non impariamo mai”

L'Inter è campione d'Italia nella stagione 2020/2021. È arrivata proprio oggi l'ufficialità dopo il pareggio dell'Atalanta a Reggio Emilia. Migliaia di tifosi nerazzurri si sono riversati a festeggiare il diciannovesimo scudetto della loro storia tra le vie di Milano e, in particolare in Pizza Duomo. Lucia Azzolina, politica ed ex ministra dell'istruzione, ha criticato fortemente la scelta della tifoseria dell'Inter con un messaggio pubblicato sui social. Questa la polemica: "Al ristorante al massimo in 4, per lo scudetto in migliaia. Per me queste immagini offendono chi sta facendo sacrifici, dai ristoratori al personale sanitario. E sembra che non impariamo mai niente, l'eterno ritorno dell'uguale".