Fifa: "Capiamo giocatori pro Floyd, non subiranno alcuna sanzione"

Non punite chi manifesta in campo in omaggio a George Floyd: il messaggio arriva dalla Fifa, che di fronte all'ipotesi che la Bundesliga sanzioni quei giocatori che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di gesti di protesta per i fatti di Minneapolis ha fatto un'eccezione alla sua regola, che vieta simboli politici, sociali o commerciali durante una partita di calcio. La richiesta della Fifa, in questo caso, e' di "usare buon senso" di fronte a una protesta di cui "comprendiamo i sentimenti profondi".