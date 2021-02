Figc, Abete: "Conferma Gravina? Scelta continuità in un periodo difficile"

L'ex presidente federale Giancarlo Abete ha commentato la conferma di Gabriele Gravina come numero uno della Figc. Le sue parole a Radio Punto Nuovo: "La conferma di Gravina? La valutazione è stata data da coloro i quali avevano diritto ad esprimere un consenso a scrutinio segreto. Tutti hanno riconosciuto a Gravina la gestione di un momento difficile e quindi è sembrato abbastanza naturale dare continuità a questo tipo di mandato, in un momento che resta complesso. Mi sembra una decisione che è stata assunta da chi ne aveva titolo, ma, seguendo anche un pochino le valutazioni degli opinionisti, era quello che molti in qualche modo immaginavano. Il Covid ha nascosto alcuni problemi come la riforma dei campionati? Sulla riforma dei campionati se sentiamo 100 tifosi ci sono 100 posizioni diverse. È un fatto importante, ma è un totem".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, L'ULTIMO PRECEDENTE CON GIACOMELLI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO