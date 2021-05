Finale Coppa Italia, novità sul coprifuoco: deroga ad hoc per spettatori

Mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Sarà la prima partita in cui tornerà una percentuale significativa di tifosi sugli spalti (circa 4.300). Secondo quanto riportato da Sky Sport fonti di governo fanno sapere che sarà prevista una deroga ad hoc per l'occasione, in modo tale che gli spettatori presenti allo stadio possano seguire la partita fino alla fine e poi fare rientro a casa.

