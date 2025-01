Fiorentina, Palladino: "Con la Lazio non sarà decisiva. Cataldi? Vi dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica contro la Lazio all'Olimpico. Il tecnico della Fiorentina è partito dal momento che stanno vivendo per poi entrare nel dettaglio e fare il punto su chi sarà della gara e chi no. Le sue parole: "Se la partita contro i biancocelesti sarà decisiva? Mi sembra troppo. Sarà importante ma non dobbiamo mettere troppa pressione ai ragazzi. Vogliamo invertire il trend, affronteremo una squadra forte e in salute, con un allenatore che sta facendo bene. Ci siamo preparati, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti. Non ci dobbiamo abbattere, qualsiasi cosa succeda. Nulla è decisivo adesso".

"Comuzzo e Colpani potrebbero riposare? Non mi piace parlare di singoli ma lo faccio. Comuzzo ha giocato tanto ed è andato oltre le aspettative, dimostrando il suo grande valore. In questo momento, con qualche errore fatto dal reparto intero e dalla squadra, ha sicuramente sofferto un po' di più. Vedremo domani se giocherà. Colpani sente la responsabilità di dimostrare, deve giocare in maniera tranquilla e serena, a volte ci riesce, altre meno, ma dobbiamo dare una mano a questo ragazzi".

"Gli indisponibili? Cataldi vediamo domani, è in ripresa. Colpani ha preso un colpo alla caviglia e lo dovremo valutare alla vigilia della partita. Non eravamo scarsi a settembre, non siamo scarsi adesso e non eravamo fenomeni a novembre. Abbiamo una buona classifica e non dobbiamo essere troppo negativi, perché non serve a nessuno. Come utilizzerò Folorunsho? È un jolly, può giocare sia più avanti che più indietro. Vedrò via via. È una grande risorsa".

"Se mi sento un po' in bilico? Non ci penso, non mi faccio condizionare dall'esterno. Gli allenatori vengono valutati anche in base ai risultati, questo lo so".

