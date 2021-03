È durata poco meno di quattro mesi l'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, il tecnico della Viola sta per presentare le dimissioni e lascerà il suo incarico nella giornata di oggi. Al suo posto, Commisso ha scelto nuovamente Beppe Iachini, esonerato a inizio stagione, che sarà in città entro questa sera.