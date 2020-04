Fiorentina, Pulgar: "Leiva tra i migliori registi della Serie A. E sullo Scudetto..."

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, ha raccontato in che modo sta trascorrendo questo periodo di quarantena, tornando a parlare anche di calcio giocato e del tipo di campionato fatto fin qui dalla squadra di Iachini. Il cileno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, interrogato sui registi più forti della Serie A, ha spiegato quanto il ruolo sia cambiato nel corso degli anni, per poi fare qualche nome: "Prima era visto in maniera più statica, ora è molto più dinamico. In Italia ci sono molti specialisti, penso a Brozovic, Pjanic ma anche Lucas Leiva della Lazio". L'ex Bologna poi ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto, sottolineando quanto le gare potranno essere influenzate dal lungo stop e dall'assenza di tifosi sulle gradinate. Quella per il titolo sarà, a suo parere, una lotta principalmente tra Juventus e Lazio, senza escludere l'Inter.

