Fiorentina, sei giocatori rompono la bolla: segnalati dal club

Sei giocatori rompono la bolla in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta calciomercato.com, si tratterebbe di Pulgar, Caceres, Martinez Quarta, Vlahovic, Milenkovic e Amrabat. Una fuga non autorizzata, che ricorda il caso Juventus di alcuni mesi che riguardava Ronaldo e altri cinque calciatori. La quarantena è stata violata dai viola per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. I sei interessati sono stati segnalati dalla Fiorentina alla Asl e alla Procura Figc per tutelare il club.