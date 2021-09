FORMELLO - Lazio, i 15' aperti ai media: inizia la rifinitura anti-Lokomotiv - FT&VD

FORMELLO - Ore 17, inizia la rifinitura anti-Lokomotiv Mosca. Ecco i 15 minuti aperti ai media con i calciatori della Lazio che arrivano in campo per il riscaldamento. Tra poco, lontane dagli occhi indiscreti, scatteranno le prove tattiche della vigilia. Tutti a disposizione di mister Sarri tranne Zaccagni (out per la distrazione muscolare rimediata contro il Cagliari) e Vavro, fuori dalla lista dell’Europa League.