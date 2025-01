FORMELLO - Lazio, si riparte dopo il derby: il punto verso il Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Derby amaro, ma si riparte immediatamente. Nella settimana del 125esimo compleanno della Lazio, il prossimo 10 gennaio all'Olimpico arriverà il Como. La settimana è ridottissima per preparare la gara: la seduta di scarico è fissata per domani (lunedì), dopo di che restano solo tre giorni per le consuete prove tattiche.

Baroni è costretto a fare la conta degli infortunati e degli squalificati, forte anche della possibilità di modificare la lista del campionato. Venerdì mancheranno Gila, Zaccagni e Castellanos (i primi due ammoniti e diffidati, l'altro espulso allo scadere). In particolare il Taty rischia di rimanere fuori almeno due giornate per condotta antisportiva, ma bisognerà aspettare il referto del Giudice Sportivo.

Impossibile il recupero di Vecino, ancora out per alcune settimane, così come quello di Patric che difficilmente sarà della gara. Diverso il discorso per Pedro che proverà a rientrare subito. Sono tornati a disposizione, invece, sia Lazzari che Noslin, entrambi in campo nel finale contro la Roma. L'olandese è stato forzato anche se non al 100%, resta da monitorare.