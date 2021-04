Formula 1 | Mercedes, nuova sospensione e ansia: come recuperare Red Bull?

Gli umori in casa Mercedes non sono altissimi. La scuderia è arrivata oggi ad Imola, ha pubblicato uno status su Twitter con tanto di photogallery e cuori. I problemi sono a Brackley, dove si cercano soluzioni per recuperare il gap dalla Red Bull, apparso troppo evidente, soprattutto in qualifica, nel Gp del Bahrain.

Nuova sospensione posteriore

Al momento i lavori della Mercedes sulla W12 di Hamilton e Bottas sono incentrati tutti nella sospensione posteriore. La macchina sembra infatti soffrire molto a livello aerodinamico ogni cambiamento di direzione del vento. I regolamenti hanno tolto alla W12 la sua capacità di percorrere le curve ad altissima velocità con grande stabilità. Un'idea che riprende la soluzione Red Bull che però non sarà affatto copiata. L'adattabilità della nuova "simile" sospensione sulla W12 avrà infatti funzionalità diverse visto il rake più basso della monoposto.

Lo sviluppo frenato

Con il 2022 dietro l'angolo e il "freno" allo sviluppo in corsa durante la stagione 2021, c'è grande pressione all'interno del box Mercedes. La sensazione condivisa è che se non si riuscirà a recuperare il gap in qualifica nelle prossime 3-4 gare, quest'ultimo potrebbe diventare una costante dell'intera stagione e non sempre Hamilton, la fortuna o il passo gara potranno invertire le tendenze. Come ne uscirà la Mercedes?