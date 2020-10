Fortino Lazio, la 'banda Inzaghi' tra le più imbattute della Serie A: la classifica

Ventuno partite senza perdere. La Lazio della scorsa stagione è stata in grado di non perdere dal 25 settembre 2019 al 24 giugno 2020, battendo il proprio record. La squadra guidata da Simone Inzaghi è entrata dunque di diritto nella classifica delle più imbattute della Serie A. Come riporta l'Agenzia Ufficiale biancoceleste, i capitolini occupano il decimo posto, dietro all'Udinese degli anni 1955-56 (23 gare senza sconfitte), al Napoli del 2017, senza ko per 26 gare, e al Torino del 1976-77, imbattuto per ben ventotto gare.

IL RESTO DELLA CLASSIFICA - Si arriva poi alle 30 della Roma (dal 30 novembre 1980 al 22 novembre 1981) e alle 33 dell'Inter (7 maggio 2006-18 aprile 2007). Ai piedi del podio il Perugia dei miracoli a quota 38 tra il 1978 e il 1979. Medaglia di bronzo per la Fiorentina a quota 40, preceduta da Juventus e Milan, rispettivamente al secondo e al primo posto. La 'Vecchia Signora' è stata in grado di non perdere 49 sfide dal maggio 2011 al novembre 2012, mentre i rossoneri hanno collezionato una striscia positiva di addirittura 58 gare.

Inghilterra, Grealish: "Io come Gascoigne? Amo questo paragone, lui e Rooney i miei preferiti"

Lazio, l'ex giocatrice Carolina Morace fa coming out: "Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia"

TORNA ALLA HOMEPAGE