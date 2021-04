Franceschini: "Se riaprono gli stadi stesse regole anche per i concerti"

Nella giornata di ieri è arrivato l'ok definitivo da parte del Governo all'apertura delle porte dello stadio Olimpico ai tifosi in vista degli Europei di calcio che inizieranno a giugno e che vedranno la Capitale ospitare quattro gare. L'impianto potrà ospitare il 25% della capienza e quindi circa 15.500 persone che dovranno seguire determinate regole secondo il protocollo che verrà stilato dal Cts. In merito alla questione sono arrivate anche le parole del Ministro Franceschini tramite una nota pubblicata dal ministero della Cultura: "Sia nell'audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate martedì al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi".

Calciomercato Lazio, non solo Borrè: Tare studia dei colpi a parametro zero

Serie A, quante perdite senza tifosi: ecco i mancati incassi della Lazio

TORNA ALLA HOME