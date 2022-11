Francia, Deschamps: "Benzema non sarà sostituito!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

AGGIORNAMENTO 20/11 - ORE 11.27 - Ultim'ora Qatar. Secondo quanto riporta Sky Sport, il c.t. francese Didier Deschamps, ha comunicato che Karim Benzema non sarà sostituito.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40 - Ora è giunto anche l'annuncio ufficiale della Francia: "Colpito al quadricipite della coscia sinistra, l'attaccante del Real Madrid è costretto a rinunciare a partecipare ai Mondiali. La risonanza magnetica in un ospedale di Doha ha purtroppo confermato una lesione al femore dentro, che richiederà un periodo di recupero di tre settimane". Il bomber, che ha vinto l'ultimo Pallone d'Oro, salterà il Mondiale.

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Secondo quanto riportato da Le Parisien, gli esami svolti da Karim Benzema hanno evidenziato uno strappo muscolare alla coscia sinistra. Dunque, se fossero confermate queste indiscrezioni, l'attaccante del Real Madrid sarebbe obbligato a saltare Qatar 2022.

La Francia rischia di dover fare a meno di Benzema in occasione della partita d'esordio del Mondiale 2022, quella contro l'Australia, in programma martedì. L'attaccante del Real Madrid, e ultimo Pallone d'Oro, si era aggregato al gruppo per la prima volta da quando i Bleus hanno iniziato il ritiro. Ma, riporta Sky Sport, nel corso della sessione d'allenamento è uscito dal campo per un problema fisico non ancora comunicato. Il ct Deschamps è in ansia per il possibile forfait del calciatore, punta di diamante di una Francia tra le favorite per la vittoria del torneo.

Pubblicato il 19/11

