Gasperini: "Vittoria che mi dà tantissima soddisfazione"

Un Gasperini evidentemente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dell’Atalanta contro la Lazio. “In tribuna si sta male perché sei meno a contatto con i giocatori ma la vivi in un modo diverso e devo dire che è una gara che mi a dato una grandissima soddisfazione. Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore, sa benissimo cosa fare e come muoversi. L’inizio è stato difficile abbiamo cambiato alcune cose e poi è andata meglio. L’Atalanta – ha proseguito il tecnico- ha una maturità nel proprio gioco che non si smonta mai neanche quando, come accaduto stasera la gara si mette male. Spesso in queste partite diamo il meglio e vengono ribaltate, già nell’intervallo c’era la sensazione di voler vincere la partita. In questi ultimi due anni è capitato spesso di avere un approccio sbagliato alle gare, oggi tatticamente eravamo guardinghi ma abbiamo subito delle infilate che hanno generato il primo gol. Sotto 2-0 poi abbiamo trovato l’equilibrio giusto spostando Toloi e Djimsiti. Gomez per me è un giocatore universale, lo metti dove serve al momento e da sempre qualità alla squadra”.

Gasperini è poi intervenuto anche in conferenza stampa: “Il nostro obiettivo è la Champions, il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite. Abbiamo la Lazio a 8 punti, l’Inter a 4, ma anche la Roma a 6 e il Napoli a 12. Certo è che vittorie come questa ti danno tanta carica e morale”.

