Genoa, ammonizione per Sturaro contro il Bologna: salterà la Lazio

Brutte notizie in casa Genoa. Stefano Sturaro, entrato in diffida nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, ha rimediato il cartellino giallo nel match che si sta giocando in questi minuti al Dall’Ara contro il Bologna. Dunque, Davide Nicola, allenatore dei ‘Grifoni’, non potrà contare sul centrocampista ex Juventus per la gara di domenica prossima contro la Lazio.

