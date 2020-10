Genoa, salgono i positivi: anche Mattia Destro ha il Coronavirus

Continuano i problemi in casa Genoa: i numerosi positivi al Coronavirus prima hanno causato l'interruzione degli allenamenti, poi il rinvio della partita contro il Torino. Fino a questa mattina i tesserati con il virus erano 15, ora 16. Mattia Destro si è aggiunto ai compagni.

LA COMUNICAZIONE - Ad aver dato la notizia è stato direttamente il presidente Preziosi a Radio Kiss Kiss: "Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso uno in più che è Mattia Destro. Ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’e’ intorno al mondo, non solo nel calcio italiano”.

