Giordano: "Alla Lazio mancano 2/3 punti. Col Venezia un passo avanti, e Pedro..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE OUT. SARRI TRA CONFERME E FASTIDI MUSCOLARI FORMELLO - Il Genoa alle spalle, il Venezia già davanti. Immobile out anche per l’ultima del 2021, Ciro non si è allenato con la squadra, è in quarantena, va considerato indisponibile per la trasferta di mercoledì. Forfait da ritenere certo.... FORMELLO - Il Genoa alle spalle, il Venezia già davanti. Immobile out anche per l’ultima del 2021, Ciro non si è allenato con la squadra, è in quarantena, va considerato indisponibile per la trasferta di mercoledì. Forfait da ritenere certo.... WEBTV VENEZIA-LAZIO 1-3 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DAL PENZO: "UNA VITTORIA PER COSTRUIRE" La Lazio batte il Venezia 1-3. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella nuova rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dal Penzo: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO La Lazio batte il Venezia 1-3. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella nuova rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dal Penzo: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO SARRI, PREVISTO UN NUOVO INCONTRO CON LOTITO PER UFFICIALIZZARE IL RINNOVO Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio proseguirà. A distanza di pochi mesi dall'inizio di questa avventura è stata infatti raggiunta l'intesa per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo prevede la scadenza nel 2025 con un... Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio proseguirà. A distanza di pochi mesi dall'inizio di questa avventura è stata infatti raggiunta l'intesa per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo prevede la scadenza nel 2025 con un...