Giudice Sportivo, confermate le sanzioni per tre laziali: per il club arriva l'ammenda

È stato appena pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultimo turno di Serie A, il 19esimo. Confermate le ammonizioni ricevute, nel corso di Venezia - Lazio, da Toma Basic e Pedro. Per entrambi si tratta della seconda sanzione, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". La motivazione è la medesima ma Luiz Felipe raggiunge, con quella rimediata al Penzo, il sesto cartellino giallo. Infine, ammenda di 3000 euro per il club biancoceleste "per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lacinciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. B".

