Giorno di festa in casa Lazio, Enrico Lotito compie 24 anni

Dolce risveglio per la Lazio dopo la bella vittoria per 2-0 contro il Napoli. In casa biancoceleste la festa è doppia e oggi l'abbraccio della squadra è tutto per Enrico Lotito: il figlio del presidente spegne 24 candeline. Enrico ha un rapporto speciale con i calciatori e lo staff, tanto che lo scorso anno fu dedicata a lui la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad contro la Juventus. Anche quest'anno la Lazio non è stata da meno: non era una finale quella con il Napoli, ma comunque una vittoria fondamentale per il campionato biancoceleste. Anche la redazione de Lalaziosiamonoi.it porge i migliori auguri di buon compleanno.