Giudice Sportivo, Luis Alberto entra in diffida. Sanzionati Cataldi e Caicedo

Sul sito della Lega Serie A è stato appena pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per l'ultima giornata di campionato, quella che ha visto affrontarsi Cagliari e Lazio. A proposito dei giocatori che fanno parte della squadra di Simone Inzaghi, Luis Alberto, che ha rimediato il cartellino giallo, è entrato in diffida. Nel caso in cui ricevesse un'altra ammonizione nel corso della Supercoppa, salterebbe l'impegno appena successivo, quello contro il Brescia del cinque gennaio. Altri due biancocelesti sono stati sanzionati. Si tratta di Danilo Cataldi e Felipe Caicedo, rispettivamente alla loro seconda e terza sanzione. Il primo si è reso protagonista di "comportamento scorretto nei confronti dell'avversario", mentre il secondo di "comportamento non regolamentare in campo".

MULTA AL CAGLIARI PER SPUTI ALL'ARBITRO - Tra le altre sanzioni figura anche quella inferta al Cagliari, una multa di 20mila euro per "avere i suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato verso l'arbitro numerosi sputi, alcuni dei quali lo attingevano".

Cagliari-Lazio, il recupero e le troppe polemiche senza senso

Mimmo Caso: “La squadra che allenerei più volentieri? Dico la Lazio...”

TORNA ALLA HOMEPAGE