Gli Altri Laziali, Cancellieri finalmente incide: assist al bacio per Baldanzi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il cambio in panchina (da Zanetti ad Andreazzoli) sembra aver fruttato in casa Empoli. La sconfitta contro l'Inter aveva già mostrato grandi passi avanti, diventati concreti ieri sera, quando i toscani hanno ottenuto la prima vittoria contro la Salernitana. Tra i protagonisti del match c'è indubbiamente Matteo Cancellieri. L'esterno arrivato in prestito dalla Lazio, è stato fin da subito uno dei giocatori più attivi, nonostante l'errore a tu per tu con Ochoa. Personalità, dribbling e un assist al bacio per Baldanzi. E' proprio il classe 2002, infatti, a inventare da una situazione, quasi, di stallo il pallone giusto per il vantaggio: un cross rasoterra, che passa sotto le gambe del difensore, e solo da spingere in rete per il compagno. Dopo settimane di grande difficoltà, forse, anche il campionato di Cancellieri è iniziato.