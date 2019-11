Gli Altri Laziali - Di Gennaro, vittoria nel derby e sfogo. A Salerno non si salva nessuno

Nell’ultimo weekend era il derby tra Juve Stabia e Salernitana a catturare la maggiore attenzione. Lo vince la squadra di Di Gennaro e Rossi con il centrocampista che torna titolare 90 minuti (l’ultima volta il 28 settembre contro il Cittadella) e nel post partita non si risparmia qualche frecciatina all’ex squadra. A proposito di granata negativa la prestazione di tutti i giocatori di proprietà della Lazio. Destino comune a quello di Badelj, il peggiore nel ko della Fiorentina con l’Hellas Verona. In Serie C rinviato un altro derby, tra la Vibonese e il Catanzaro di Adamonis. Wallace intanto in Portogallo passa il turno di coppa. Di seguito tutte le partite nel dettaglio.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina. Un gol di Di Carmine regala all’Hellas Verona tre punti e sorpasso all’ottavo posto. Badelj fa la mezz’ala ed è il peggiore dei viola. Il croato sbaglia tantissimo in fase d’appoggio e non fa neanche filtro a centrocampo. Certo l’inedito ruolo non ne esalta le caratteristiche. In zona mista poi è lo stesso ex Lazio a far suonare l’allarme sul momento dei viola: "Sappiamo che dobbiamo fare un doppio sforzo per far girare invece le cose a nostro vantaggio, oggi ci abbiamo provato ma non è stato abbastanza. Noi siamo preoccupati ed è uno dei motivi per cui siamo anche bloccati, inoltre i fischi a fine partita li sentiamo e sono giusti, perché se vengo a fare una trasferta lontana da tifoso voglio vedere una squadra che dà di più. Ma siamo consapevoli, siamo arrivati negli spogliatoi svuotati e ci sentiamo male, magari questo ci darà la spinta per fare una buona gara con il Lecce. Dobbiamo ripartire dalla compattezza e giocare da squadra, saranno ovvietà, ma per noi non è facile dobbiamo fare più degli altri e devo essere sveglio se sbaglia il compagno, dobbiamo sacrificarci l'uno per l'altro: questa significa dare tutto".

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - La Juve Stabia, con un gol per tempo, vince 2-0 il derby con la Salernitana nella giornata che segna anche il ritorno di Di Gennaro da titolare quasi due mesi dopo l’ultima volta. Una scelta a sorpresa, quella di Caserta, cui l’ex di turno risponde con una gara senza spunti illuminanti ma in cui ritrova 90 importanti minuti nelle gambe. "Nessun sassolino dalle scarpe, a 31 anni ho una carriera di tutto rispetto alle spalle e non devo dimostrare nulla a nessuno. Con i miei ex compagni non ci sono mai stati rapporti di tensione, esistevano altri tipi di problemi di cui siamo a conoscenza noi e la società. Ho pagato io per tutti, è questa la cosa che mi ha amareggiato di più. Mi godo la vittoria, sappiamo che in casa la gente ci spinge e ci dà una grossa mano”, il suo sfogo a fine gara. Per lui anche l’elogio del tecnico: “Quando un calciatore come Di Gennaro resta in campo fino alla fine pur non essendo al top vuol dire che il gruppo ha capito cosa voglia dire militare in questa categoria. Era da tanto fuori, ma aveva gran voglia di rivalsa”. Nella ripresa in campo, con un inedito look biondo, anche Alessandro Rossi che si sacrifica per la squadra e che ha il merito di far incassare a Migliorini la doppia ammonizione nel finale di partita.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Quarta sconfitta esterna consecutiva per la Salernitana di Ventura che dopo una grande inizio sta vivendo un periodo di flessione. Karo, reduce dall’esordio con Cipro ma anche da un colpo rimediato alla schiena contro la Grecia, stringe i denti giocando però una gara in costante difficoltà. L’emblema nell’incredibile errore che spiana la strada a Bifulco nel primo tempo. Non brilla neanche Lombardi: da un suo cross nasce una grossa occasione per Giannetti, per l’esterno però una prova incolore fino alla sostituzione al 70esimo. Non va meglio Kiyine, di cui a Salerno criticano anche un atteggiamento indolente. Nella ripresa in campo senza incidere anche Maistro che nella pausa per le Nazionali ha esordito in Under 21. In panchina Gondo, Dziczek continua invece il lavoro differenziato dopo l’infortunio al ginocchio.

PALOMBI (Cremonese) - Una punizione di Migliore al 90esimo regala alla Cremonese un punto importante sul campo del Pescara per mantenere la distanza sulla zona play-out. Palombi subentra al 28esimo della ripresa e prova a farsi vedere. Ma il suo ingresso coincide con il momento di maggior pressione offensiva da parte dei padroni di casa.

Taça de Portugal (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Giornata di coppa in Portogallo con il Braga che non sbaglia l’appuntamento contro il Gil Vicente, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale. Wallace è titolare per 90 minuti e vive una serata piuttosto tranquilla in una gara in cui la squadra di Sá Pinto rischia poco, sfiorando più volte anche il raddoppio. "Vittoria in casa e un altro grande passo per inseguire i nostri obiettivi", la gioia affidata a Instagram.

LAZIO NELLE SCUOLE, LA DIRETTA DE LLSN

LAZIO, IL PUNTO DI CANIGIANI SUI BIGLIETTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE