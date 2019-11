Lazio, Canigiani: "Col Cluj solo 3mila biglietti venduti, ma con l'Udinese..."

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “Questi sono giorni incentrati sull’apertura del nuovo negozio in centro. Mi attendo che da oggi possa partire a ritmo elevato la vendita per l’Udinese, partita che già vede 7.000 titoli di accesso staccati, i dati relativi alla gara con il Cluj sono molto bassi: per l’esattezza circa 3.000 biglietti venduti. In virtù dell’andamento della squadra, il confronto con la Juventus sarà di alto livello: stimo un dato elevato di spettatori, anche perché molti tifosi juventini sono romani. Siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto, a breve verrà aperto il nuovo store. Ci sono sempre una serie di fattori da prendere in considerazione. L’iniziativa Bus Insieme non sarà presente per la gara con il Cluj. Sul discorso relativo ai 120 anni stiamo pensando a numerose attività da portare avanti, step by step proveremo a farci trovare ai prossimi appuntamenti, Supercoppa italiana compresa”.

