Gli Altri Laziali - Gondo e un pomeriggio da elogiare. Affanno Badelj, Wallace vince il derby

In una giornata in cui i giocatori di proprietà della Lazio non riescono a mettersi in mostra, il primo piano lo merita tutto Cedric Gondo. Il 22enne scende in campo allo Zini di Cremona, nonostante la scomparsa del padre venerdì e gioca una gara di grande generosità in cui sfiora anche il gol. Alla fine la Salernitana perderà con i biancocelesti in prestito autori tutti di prove opache. Così come Badelj che affonda insieme alla Fiorentina a Cagliari. Sorride invece Wallace, titolare e vincente nel derby tra Braga e Vitoria. Tra gli ex Primavera non convocati Bari in Austria e Baxevanos in Grecia, mentre Abukar Mohamed continua a giocare con la selezione Under 21 degli ucraini del Karpaty. A seguire il racconto del turno di campionato precedente alla sosta per le Nazionali.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Non c’è la Fiorentina a Cagliari. Le due reti nel finale di partita rendono soltanto meno pesante il passivo. Nel 5-2 sardo non si salva quasi nessuno, sicuramente non Badelj. Gli avversari vanno al doppio e il centrocampista croato appare in evidente difficoltà. Specie quando nella ripresa si fa strappare da Nainggolan il pallone che porta al quarto gol di Joao Pedro. Una giornata da dimenticare.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - La Juve Stabia penultima ferma il Benevento primo sull’1-1 nel derby campano di Castellammare di Stabia. In campo nella parte conclusiva di gara i due giocatori di proprietà della Lazio. Meno di un quarto d’ora per Di Gennaro, una decina i minuti a disposizione di Alessandro Rossi. Il centrocampista era al rientro da un infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime quattro partite.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - A Cremona la Salernitana perde la terza trasferta di fila. Decide Ciofani, anche se il gol è viziato da una posizione di fuorigioco di Ceravolo. In difesa Karo soffre le incursioni di Valzania, Maistro - sotto gli occhi del ct Nicolato - non riesce a festeggiare la seconda convocazione in Under 21 giocando una gara senza grandi spunti. Sugli esterni provano a spingere Lombardi e Kiyine, faticando però entrambi ad entrare nel vivo del gioco. Il marocchino ha comunque una grandissima opportunità per il vantaggio, Terranova salva sulla linea. Titolare anche Gondo, a dispetto della tragica scomparsa del papà a poche ore dalla partita. A Cremona gioca tutta la partita e lo fa con grande spirito di sacrificio. Da un retropassaggio intercettato proprio dall’ivoriano nasce anche la tripla grande occasione che poteva regalare il successo ai granata. Ora gli appuntamenti in Nazionale: con la Polonia non giocherà l’infortunato Dziczek nonostante la convocazione.

PALOMBI (Cremonese) - Anche Simone Palombi in campo contro la Salernitana. L’attaccante di Tivoli, ex di turno, entra al minuto 81 al posto di Ceravolo. L’ex Primavera aveva giocato invece da titolare le ultime due gare contro Benevento e Cosenza.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Un gol di Fischnaller in pieno recupero evita la sconfitta del Catanzaro nella trasferta di Castellammare di Stabia contro la Cavese. Finisce 2-2 con il pareggio che porta i calabresi a 21 punti, gli stessi di Viterbese e Teramo. Tra i pali Di Gennaro, Adamonis assiste ancora dalla panchina.

Primiera Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Il Braga si aggiudica in trasferta il Dérbi do Minho contro il Vitoria Guimarães. Rivalità che divide le due città al nord del Portogallo. Nel 2-0 dell’Estádio D. Afonso Henriques c’è anche Wallace, schierato titolare al centro della difesa dal tecnico Sá Pinto. Il difensore brasiliano, soprattutto nel finale, mostra in coppia con Bruno Viana una certa solidità allontanando diversi palloni buttati in mezzo dai padroni di casa. "Cuore e qualità, derby vinto in modo più che meritato. Complimenti a tutti per la partita, continuiamo così. Il derby è nostro", festeggia su Instagram.

