Gli Altri Laziali - Lombardi strepitoso, in gol anche Badelj. Karo invece...

Turno prenatalizio in Italia, ma non per tutti. L’allerta meteo porta al rinvio dell’anticipo di Serie B tra lo Spezia e la Cremonese di Palombi; in Serie C la prima giornata di ritorno non viene giocata per lo sciopero contro la defiscalizzazione, mentre il campionato ucraino ripartirà solo a fine febbraio dopo la lunga sosta invernale. Tra le squadre in campo è assoluto protagonista Cristiano Lombardi che, dopo aver saltato il primo mese per infortunio, trova il secondo gol stagionale. A segno anche Milan Badelj nella pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Altra prestazione negativa invece per Karo che, dopo un grande avvio e la convocazione con Cipro, sta vivendo una preoccupante involuzione a Salerno. A seguire il racconto dell’ultima giornata nel dettaglio.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Segna Badelj che sfrutta un’azione confusa per battere da pochi passi Pau López e illudere la Fiorentina. Ma per i viola, contro la Roma, è una serata da incubo. Quella che, dopo sette partite senza vittorie, porta anche all’esonero di Vincenzo Montella. E non va meglio al centrocampista croato che, da perno davanti la difesa, crolla nella ripresa insieme ai suoi (in ritardo su Pellegrini anche in occasione del terzo gol). Resta il sigillo, il primo dopo quello a febbraio in Genoa-Lazio.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Gol lampo e raddoppio nella ripresa: la Juve Stabia batte il Venezia, bissa la vittoria con il Chievo Verona ed aggancia Lo Spezia a ridosso della zona play-out. In panchina, per la quarta partita di fila, Davide Di Gennaro. Con lui anche Alessandro Rossi, nonostante l’ingresso decisivo al ‘Bentegodi’.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Di nuovo Cristiano Lombardi il migliore in campo della Salernitana nel pareggio contro l’Empoli. L’esterno salva un gol in apertura su La Gumina, trova il vantaggio con un gran diagonale dopo due occasioni, poi serve anche a Maistro e Djuric i palloni del possibile raddoppio. “In estate ho fatto una preparazione ottima grazie al mister e al suo staff. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per quasi un mese. Non è stato facile tornare a giocare, ma ora sto bene, ho recuperato una condizione fisica ottima. La dedica è per la mia ragazza, negli ultimi due anni è stato un percorso particolare il mio, ora con Ventura sto ritrovando continuità e la mia ragazza mi è sempre stata accanto”, il commento sul suo momento di forma. Positiva nei 60 minuti in cui è in campo anche la prova di Maistro che mostra sprazzi di qualità, sprecando però una grande occasione nel primo tempo. “La Nazionale per me è stata un'emozione incredibile, voglio restarci più tempo possibile. Il mio obiettivo con questa maglia è fare bene partita dopo partita, dando sempre il massimo e facendomi trovare pronto quando i compagni e il mister hanno bisogno di me”, le parole dell’ex Rieti. Che ha elogiato anche Dziczek, autore di una prova in cui ha alternato grandi giocate a pericolose palle perse. Molto bene Gondo: l’ivoriano, dopo un paio di spunti personali, avvia l’azione del vantaggio con un’ottima apertura per Lombardi. Negative invece le prove di Karo e Kiyine: il difensore, anche ammonito, è in costante sofferenza bucando due volte su La Gumina e Mancuso; delude anche il marocchino, poco incisivo con le sue accelerazioni.

LAZIO, GLI SFOTTO' SUI SOCIAL PER IL TRIONFO IN SUPERCOPPA

JUVENTUS - LAZIO, L'ANGOLO TATTICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE