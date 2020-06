Gran Bretagna, farmaco diminuisce mortalità da Covid-19: "Una svolta"

Una notizia importante arriva dalla Gran Bretagna nella lotta contro il coronavirus. Gli scienziati parlano di svolta importante e si riferiscono al desametasone, un antinfiammatorio steroideo. Un farmaco economico, che pare efficace contro il Covid-19, come nessun altro medicinale finora. Il prof . Peter Horby, a capo della sperimentazione più grande al mondo sulle possibili cure anti Covid-19, ha dichiarato: "È il solo farmaco che a oggi ha ridotto sensibilmente le vittime per coronavirus. Potrebbe essere davvero una svolta". Come riporta repubblica.it i risultati comunicati, dopo una sperimentazione su 2 mila pazienti contrapposti ad altre 4 mila che invece non hanno assunto il farmaco, sembrano sorprendenti: il desametasone avrebbe salvato la vita di circa un terzo delle persone contagiate dal coronavirus sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il farmaco, mentre per coloro sotto ossigenazione non invasiva, i decessi sarebbero stati evitati in un quinto dei casi. Il prof. Martin Landray, membro del team di ricerca, ha aggiunto: "C'è un beneficio evidente e soprattutto si parla di una cura molto economica. Il desametasone è stato somministrato per dieci giorni ai pazienti in cura e ogni confezione costa circa 5 sterline: in tutto, si parla di 35 sterline a paziente". In Regno Unito la sanità pubblica inizierà a somministrarlo sin da oggi ai pazienti, ha confermato il ministro Matt Hancock.

