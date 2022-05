Gravina: "Proposto il Var a chiamata, l'IFAB ha detto no". Casini: "Sono favorevole..."

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il calcio italiano ha già proposto il Var a chiamata, ma l'IFAB ha detto no. Ci dicono che il Var non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. Da parte dell'IFAB c'è invece apertura sul tempo effettivo, se ne sta discutendo ed è già un fatto positivo questo". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, durante il convegno 'Il calcio che l'Italia si merita' in corso presso la sede del Corriere dello Sport. "Var a chiamata? In una cultura del sospetto come in Italia aiuterebbe, io sono favorevole sia a questo sia al tempo effettivo", ha invece aggiunto Lorenzo Casini, presidente della Serie A. Mentre su playoff e playout, dopo che Gravina ha espresso totale apprezzamento, Casini ha replicato parlando di "un tema da approfondire, ma non prioritario considerati i problemi in ballo del calcio".

