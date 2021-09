Green Pass, il nuovo decreto per l’obbligo sul lavoro: ecco quando

Un decreto legge per estendere il Green Pass obbligatorio a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e a quelli dei settori privati, dove è già previsto per i clienti. Ovvero bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine, trasporti a lunga percorrenza. Un Super Green Pass dunque che potrebbe entrare in vigore tra mercoledì 15 e giovedì 16. Oppure un provvedimento ancora più ampio. Comprendere tutto il lavoro privato, ma da varare dopo il primo turno delle elezioni amministrative, in programma tra il 3 e il 4 ottobre.

