Greta Beccaglia: “Cosa mi ha fatto male? L’indifferenza delle persone”

A distanza di qualche giorno dallo sgradevole evento, Greta Beccaglia è tornata sulla vicenda e in un’intervista a la Gazzetta dello Sport ha raccontato: “Cosa mi ha fatto male? L’indifferenza delle persone li intorno come se fosse una cosa normale”. Ha poi aggiunto: “Sono stata fortunata perché ero in diretta davanti a una telecamera. Ogni giorno accadono cose di questo tipo a ragazze che non hanno la possibilità di difendersi”. La giornalista ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto e il suo aggressore è stato identificato, in merito ha dichiarato: “Non lo voglio nemmeno nominare. Non mi interessano le sue scuse, il suo è stato un gesto grave. Ha toccato il mio corpo senza il mio consenso”. Tanto l’affetto e il sostegno che ha ricevuto in questi giorni di cui si dice colpita piacevolmente e sul suo futuro ha detto: “Io non mollo. Ho voglia di fare questo mestiere ancora più di prima”.

