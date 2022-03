Guerra in Ucraina, la Russia rischia l’esclusione dalla Fifa

Fonte: AS

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Non solo sul fronte diplomatico, ma anche su quello calcistico la Russia può trovarsi isolata. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Consiglio Fifa si terrà oggi, mercoledì 30 marzo a Doha. Uno dei punti all’ordine del giorno è la ratifica delle sanzioni che l’Ufficio di presidenza ha approvato contro la Russia all’inizio di marzo, che prevede la sospensione di tutti i club e le squadre russe da qualsiasi competizione.

ESCLUSIONE - Non solo perché la Fifa non vuole fermarsi e la sensazione è che nel Consiglio di oggi i russi possano essere definitivamente esclusi dalle competizioni, cosa che il TAS ha avallato con la sua sentenza dopo il ricorso presentato dalla Federazione Russa contro Fifa e Uefa. I russi sono convinti che questo non accadrà e arrivano al Congresso Fifa con l’intenzione di raggiungere un accordo.