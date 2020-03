Hubner: “Immobile attaccante più forte in Italia, la Lazio gira al massimo”

Il campionato è fermo, ma la Lazio finora si è resa protagonista di una stagione straordinaria. Ai microfoni di TMW, Dario Hubner ha parlato di Ciro Immobile: "Lui e Belotti sono al momento gli attaccanti più forti in Italia. E' logico che l'attaccante italiano che va per la maggiore lo è grazie ai compagni, che lo mettono in condizione di segnare. Belotti purtroppo sta faticando quest'anno, al contrario di Immobile, che gioca in una squadra che sta rendendo al massimo. Cosa che manca a Belotti".

