Ihattaren, da tre settimane la Samp non ha notizie del calciatore: l'indiscrezione dall'Olanda

Ha dell'incredibile quello che sta accadendo al giovane classe 2002 Mohamed Ihattaren. L'ex calciatore del Psv in estate è stato acquistato dalla Juventus che poi lo ha girato in prestito alla Sampdoria. Il giocatore circa tre settimane fa ha fatto perdere le sue tracce tornando in Olanda. Il direttore sportivo dei blucerchiati, Faggiano, ha parlato di alcuni problemi in famiglia ma non è sceso nei dettagli di quanto accaduto. Secondo i media olandesi tuttavia Ihattaren sarebbe affetto da una profonda depressione iniziata dopo la morte del padre nel 2019 e starebbe meditando anche di dire addio al calcio giocato.

