Il Benevento in Serie A con sette giornate d'anticipo: il messaggio della Lazio - FT

Il Benevento centra una storica promozione in Serie A. I tre punti ottenuti questa sera contro la Juve Stabia valgono la sicurezza aritmetica del primo posto nel campionato cadetto con sette giornate d'anticipo. Un cammino trionfale quello dei giallorossi in Serie B. A decidere il match odierno Marco Sau, andato in gol alla ripresa nonostante l'inferiorità numerica della Strega per il rosso a Caldirola. Dopo 31 partite sono 76 i punti, con 56 gol fatti e appena quindici subiti. La seconda in classifica - Cittadella e Crotone - dista attualmente 24 punti. Dopo la retrocessione della stagione 2017/18, i giallorossi tornano in Serie A. Pippo Inzaghi artefice di una meravigliosa impresa. La Lazio, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un messaggio proprio relativo al traguardo raggiunto dal club campano: "Complimenti al Benevento ed a mister Filippo Inzaghi per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A".

Complimenti al @bncalcio ed a mister Filippo Inzaghi per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 29, 2020

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Abbiamo voglia e cuore! Prima la Champions, poi vediamo il resto..."

Genoa, Sturaro: "Contro la Juve servirà un'impresa"

TORNA ALLA HOMEPAGE