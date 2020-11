Il Napoli farà ricorso al Coni: "La sentenza getta ombre inaccettabili sulla società"

La Corte d'appello della Figc ha respinto il ricorso del Napoli e confermato quindi la decisione presa dal Giudice Sportivo di infliggere il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e un punto di penalizzazione in classifica ai partenopei. La società, tramite un comunicato, ha fatto sapere di non essere d'accordo con la decisione presa e che farà ricorso al Coni: "La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio.

