Immobile, altri tamponi entro 48 ore: vuole esserci alla ripresa a Formello

Ciro Immobile è in attesa dell'ok per tornare alla sua vita "normale". Deve attendere la negativizzazione del tampone che gli permetterebbe di tornare ad allenarsi insieme ai compagni giovedì 30 dicembre, data fissata per il raduno post natalizio a Formello. L'attaccante della Lazio ieri ha svolto un tampone molecolare, non si sono avute ancora notizie in merito ai risultati. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei tra oggi e domani sono previsti altri test per lui con la speranza che i risultati siano negativi. È una corsa contro il tempo, mancano due giorni all'allenamento di gruppo e Ciro vuole esserci. Nel frattempo continua la sua preparazione personalizzata a casa per restare in forma.

Pubblicato il 28/12