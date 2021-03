Immobile, anche il Pescara si complimenta per la Scarpa d'Oro: "Ne hai fatta di strada" - FT

Anche il Pescara, ex squadra di Ciro Immobile, si è complimentata con l'attaccante napoletano per la conquista della Scarpa d'Oro. Il bomber della Lazio ha iniziato a mettersi in mostra in Serie B proprio con gli abruzzesi per poi compiere il grande salto nella massima serie. "Ne hai fatta di strada. Complimenti Ciro Immobile per la tua meritata Scarpa D'Oro", ha scritto il club sui propri social.