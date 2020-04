Immobile, gli auguri di papà Ciro alla figlia Michela: "La tua nascita un istante magico" - FT

La giornata di oggi è particolarmente speciale in casa Immobile. La primogenita di Ciro e Jessica, Michela, compie infatti sette anni. In occasione del compleanno della bambina, il bomber della Lazio ha pubblicato su Instagram una tenera dedica nei suoi confronti: "Mai come adesso possiamo dire che la vita è fatta di momenti difficili ma anche da istanti magici come quello della tua nascita. Cercherò di insegnarti che in entrambe le situazioni c'è qualcosa che puoi imparare. Buon compleanno principessa, papà ti ama".

