Immobile: “Orgoglioso della Scarpa d'Oro. Calendario? Partiremo subito forte”

Direttamente dal ritiro della nazionale, Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa della Scarpa d'Oro e non solo: "La Scarpa d'oro è stato un traguardo molto importante contro avversari molto forti. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e arrivo in azzurro con molta autostima. Sale la voglia di fare bene anche con l'Italia”.

NAZIONALE - “Sento tanta responsabilità per quello che stiamo facendo. Il rinvio dell'Europeo deve darci ancora più voglia e fame di vittoria. Tutti si aspettano tanto da me. Il fatto di aver vinto la Scarpa d'oro mi deve dare qualcosa in più non un peso sulle spalle. Questo trofeo deve essere motivo d'orgoglio per tutti gli italiani. La gente mi fermava in strada e mi diceva che faceva il tifo per me, anche se non erano tifosi della Lazio. Con la Bosnia servirà una partita intelligente, anche perché le nostre condizioni fisiche non sono ottimali. Ci teniamo a esordire con una vittoria”.

CALENDARIO LAZIO - “Le prime sette giornate affrontiamo molte big. Questo ci deve dare forza per andare sempre in campo concentrati e giocare da Lazio. C'è rammarico per come è finito lo scorso campionato, ci ha fatto bene andare subito in ritiro a Formello, dove abbiamo recuperato le energie. Si parte forte subito. Sarà un campionato molto difficile per noi, anche perché avremo la Champions. Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza della squadra che è stata capace di fare 11 vittorie consecutive”.

CONCORRENZA IN ATTACCO - “Io, come altri, mi sento titolare. Mancini ci ha sempre fatto giocare una partita a testa con Belotti. E' un bene con questa condizione fisica. Dobbiamo diventare un gruppo di 23 titolari per fare qualcosa d'importante. Credo che tutti i calciatori abbiano bisogno di sentirsi importanti. In Nazionale siamo sempre messi in discussione e in competizione. Quella tra me e Belotti è una competizione sanissima”.

Pubblicato il 2 settembre

