Immobile risponde a Jessen: "Il Coronavirus una scusa? Vai a c****e" - FT

Ciro Immobile, tramite una storia Instagram, ha risposto pubblicamente a Christian Jessen. Il conduttore del programma inglese 'Malattie Imbarazzanti' aveva speso dure parole nei confronti delle vittime del Coronavirus e di come gli italiani stanno affrontando l'emergenza, parlando dell'epidemia come di una scusa utilizzata dalla popolare per mettere da parte i rispettivi lavori e prendersi una pausa. L'attaccante ha risposto senza fare troppi giri di parole: "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano. Te lo dico col cuore, vai a c****e".

Lazio, il messaggio di Acerbi: “Donate il sangue, non c'è rischio contagio”

Lazio, Tare: "Allenamenti sospesi per un'altra settimana. E sugli Europei..."

TORNA ALLA HOMEPAGE