Lazio, Tare: "Allenamenti sospesi per un'altra settimana. E sugli Europei..."

Il campionato è sospeso, così come gli allenamenti della Lazio e delle altre squadre di Serie A. L'emergenza coronavirus ha rivoluzionato i calendari di tutti gli sport in tutto il mondo. Il ds biancoceleste Igli Tare a Ora News ha parlato della situazione in Italia e in particolare a Roma: "L'Italia è divisa in due. La situazione al nord è davvero drammatica e noi nel centro sud stiamo davvero comprendendo quale sia la realtà. Qui a Roma è ancora tutto sotto controllo, ma la città è vuota, siamo consapevoli del pericolo. La paura è che il virus arrivi anche qui con i ritmi del nord, quindi stiamo cercando di stare attenti e rispettare le regole".

SULLA SITUAZIONE - "Onestamente più passa il tempo e più si diventa consapevoli. Non ci aspettavamo questa situazione, me incluso. Ci hanno consigliato di rimanere a casa, aprire le finestre per arieggiare le stanze, non avere contatti con le persone al di fuori della famiglia. Non si deve stringere la mano e abbracciare".

LA SERIE A - "Il campionato non poteva continuare. Per ora positivi Rugani e Gabbiadini (nelle ultime ore altri ciqnue, ndr), ma potrebbero essercene altri. Tra tre settimane sapremo meglio quanto tempo ci vorrà per uscirne. Abbiamo deciso con il club di sospendere gli allenamenti almeno per un'altra settimana. Credo che l'Europeo verrà posticipato o non disputato per dare priorità al completamento dei campionati. Questo sarà deciso nei prossimi giorni".

