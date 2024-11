Impallomeni sicuro: "Lazio, i ruoli sono ben definiti. Non come alla Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le differenze tra Lazio e Juventus. Dopo undici giornate di campionato, i biancocelesti si trovano più avanti in classifica rispetto ai bianconeri. A questo proposito, l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso sulle caratteristiche delle due squadre ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto nello specifico: "Mentre nella Lazio c'è una definizione dei ruoli, alla Juve manca ancora. Devi capire ancora chi sono i titolari in diversi ruoli. In questo movimento di Motta, secondo me sta facendo un lavoro ambizioso, coraggioso, pericoloso anche. E lo sta facendo con diversi giocatori che non sono da Juve. Per me ha sbagliato nelle ultime partite solo in difesa, dove lì non puoi sbagliare".