Incidente Immobile, spunta il video del semaforo difettoso: le parole del tassista presente

Arrivano aggiornamenti importanti sull'incidente che ha coinvolto Ciro Immobile lo scorso 16 aprile. Subito dopo lo scontro con il tram nei pressi di Piazza delle Cinque Giornate, si era sparsa la voce che il semaforo in questione fosse difettoso. L'edizione odierna de La Repubblica ha reso pubblico un filmato di un tassista che mostra il malfunzionamento della segnaletica luminosa. Il semaforo è spento in lontananza, poi improvvisamente inizia a lampeggiare. Luce gialla per pochissimi secondi, poi subito rossa. Il capitano della Lazio aveva raccontato ai vigili che il suo semaforo era verde. Versione opposta invece quella sostenuta dall'autista del tram. Il comune aveva smentito i malfunzionamenti che in realtà sembrano evidenti. Emanuele, il tassista del filmato recuperato, ha parlato così: "Era la prima volta. Per questo sono andato a riprendere la registrazione della Dash cam e ho isolato i frame prima del semaforo. Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio semaforo era spento, significa che per loro era verde. Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso. Io non so cosa sia successo il giorno dell’incidente di Immobile. Però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Da quel giorno non mi è più ricapitato".