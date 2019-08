INFERMERIA - Lazio, Jorge Silva in Paideia per alcuni accertamenti

Di nuovo controlli, per la Lazio - che ieri ha "spedito" in Paideia Lulic, Caicedo e Milinkovic (clicca qui per leggere il comunicato del club sulle loro condizioni) - e per Jorge Silva. Il difensore portoghese aveva sostenuto alcuni controlli l'1 agosto. Per questo, probabilmente, dopo il buon ritiro di Auronzo di Cadore non è stato aggregato al gruppo per la preparazione di Marienfeld. A distanza di quasi due settimane, il centrale in questo momento sta sostenendo nuovi accertamenti in clinica. Il suo futuro resta in bilico, anche se il sogno di Silva sarebbe quello di giocare ancora per la Lazio.

