Inghilterra, le squadre di Premier League votano contro le 5 sostituzioni

L’emergenza coronavirus ha portato numerosi cambiamenti anche al mondo del calcio. Una delle novità di questo 2020 è stata l’introduzione delle 5 sostituzioni per squadra all’interno di una partita. Questa nuova regola è stata confermata anche per il prossimo anno, ma in Inghilterra le squadre si sono ribellate. I 20 club di Premier League hanno bocciato la proposta di continuare con le 5 sostituzioni. Il campionato inglese ripartirà il 12 settembre tornando ai 3 cambi a partita. Come riporta Sky Sports UK, le società di Premier League hanno votato anche per un maggior utilizzo del VAR durante i match.

