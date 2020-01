Inter - Cagliari, caos Lautaro dopo il rosso: a rischio per la Lazio

L'Inter pareggia contro il Cagliari, il quinto stop nelle ultime sette partite. Il bilancio nerazzurro è aggravato dal rosso rimediato nel recupero da Lautaro Martinez. L'argentino, prima ammonito per proteste, è stato poi espulso in maniera diretta per parole eccessive nei confronti di Manganiello. A quel punto è scoppiato il caos: Lautaro è stato portato a forza fuori dal campo e, oltre agli ulteriori insulti verso l'arbitro, ha anche calciato il pallone in quella direzione. Sicuramente salterà la partita contro l'Udinese, e rischia una stangata. Quella successiva è il derby con il Milan, poi la Lazio: se il giudice decidesse per le tre giornate non ci sarebbe all'Olimpico.

