Inter, Conte prepara l'addio: "Avanti con o senza di me. A tutto c'è un limite"

Al termine della finale di Europa League tra Inter e Siviglia, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, alimentando ancor di più le voci circa il suo addio da Milano: "Il confronto con Zhang? Adesso dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due tre giorni di vacanza, poi a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà una disamina della stagione, di tutto, in maniera molto serena cercheremo di pianificare il futuro dell’Inter. Con o senza di me. Si vedrà. Non c’è astio, ci sono delle vedute che possono essere diverse. Si faranno delle valutazioni. Ripeto, è stata un’annata molto dura. Capiremo bene, in maniera serena. Per me è stata un’annata bellissima".

"Non ho rancore verso la dirigenza e non penso loro l’abbiano verso di me. Non è questione di rancore, è questione di punti di vista e di situazioni che quest’anno ho affrontato e non mi sono piaciute. Ho anche una famiglia e devo capire se la mia priorità resta il calcio, perché a tutto c'è un limite e devo capire il mio dove arriva. Non voglio che venga intaccata anche la mia vita privata".

